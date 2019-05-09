Zeljko Obradovic: Çok iyi oynadığımıza inanıyorum

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 27. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı Galatasaray Doğa Sigorta’yı 90-67’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçlarının her zaman özel olduğunu aktaran Obradovic, "Çok iyi oynadığımıza inanıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. THY Avrupa Ligi Dörtlü Final öncesi son maçımızdı ve bu bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

"EGEHAN ALIŞIK OLMADIĞI POZİSYONDA ÇOK SAVAŞTI"

Obradovic, Egehan Arna'nın Galatasaray karşısında gösterdiği performansa değinerek, "Özellikle savunmada iyi mücadele etti. Alışık olmadığı bir pozisyonda oynadı ancak çok savaştı. Maçtan önce takımdaki herkesle savaşmamız gerektiğini konuştuk. O yüzden oynama şekillerinden çok memnunum" diye konuştu.

"FİNAL FOUR'DA YÜZDE YÜZÜMÜZLE SAVAŞACAĞIZ"

THY Euroleague Final-Four öncesi 4 önemli oyuncusunun sakatlığı ile ilgili konuşan deneyimli başantrenör, kariyerinde daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını vurgulayarak, "Dört çok önemli oyuncumuz dışarıda kaldı. Sadece oynamamaları sorun değil. Düzgün antrenman da yapamıyoruz. Hiç oynamadığımız bir şekilde oynuyoruz. Beş tane oyun kurucu ile oynuyoruz. Oyuncularımız her şeyi deniyor. Takımın çalışma şeklinden çok memnunum. Kalinic ve Vesely'in durumuna bakacağız. Şüpheniz olmasın yüzde yüzümüzle savaşacağız. Takımın karakteri böyle ve aksini düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.

