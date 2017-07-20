Süper Lig ekibi yeni 'guard'ını arıyor

Profesyonel sosyal ağ LinkedIn ağırlıklı olarak beyaz yakalılara hitap eden bir platform olarak bilinse de, spor kulüpleri de artık bu kanala adım adım yaklaşıyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden kulüplerden biri yeni oyun kurucusunu LinkedIn üzerinden arıyor. Los Angeles’ta bulunan menajerlik firması Baseline’ın CEO’su Jonathan Bentley, LinkedIn hesabından yaptığı bir paylaşımla, ismini vermediği o Süper Lig takımının oyun kurucu transferi için aradığı özellikleri de paylaştı.

Jonathan Bentley’nin ifadelerine göre; 2017-2018 sezonu için aranan oyun kurucunun iyi bir saha görüşüne sahip olması ve iyi de bir savunmacı olması bekleniyor. Bentley ayrıca maaşa ek olarak seyahat ve konaklamanın da kulüp tarafından karşılanacağını belirtti. Öte yandan Bentley’nin, paylaşımında muhtemelen temsili olarak Fenerbahçe-TOFAŞ maçından bir görsel kullanması “oyuncuyu arayan takım bu iki takımdan biri mi” sorularına neden oldu.