Işık Eyigüngör'e ikinci maçta sıkı koruma

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım az önce başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Fenerbahçe Kadın Basketbol final serisi ikinci maçına gelmedi.

Maça Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Kadın Basketbol Şube Sorumlusu Cenk Başak, Fenerbahçe Basketboldan sorumlu Asbaşkanı Ozan Balaban protokol tribününde yerini aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör taraftarların arasında maçı izledi.

MAHMUT USLU'DAN SİTEM



Maç öncesi Mahmut Uslu protokol tribününde Yakın Doğu Yöneticisi Çağrı Keskin’e bir süre konuştu. Uslu “Bizim bu takımın Üniversite ayağı ile bir sorunumuz yok. Ancak maça gelen kimse anasına küfür edilmesine izin vermez. Geçen maçta benim de anama küfür ettiler” diye sitem etti.

Uslu daha sonra TBF Kadın Basketbol Sorumlusu Bahar Akgün’le de tokalaşıp maçı izledi

Geçen maçta tokatlanan Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işın Eyigüngör maçta sevinirken böyle görüntülendi.

IŞIK EYİGÜNGÖR İÇİN SIKI GÜVENLİK



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmadan önce çıkan olaylar sonrası ikinci müsabaka, daha sakin bir ortamda başladı.



Disiplin kurulunun 1 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırdığı Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör ise müsabakayı protokol tribünü yerine taraftarlar arasından takip etti.



Aldığı ceza sebebiyle taraftarların arasında maçı izlemek zorunda kalan Eyigüngör'e 13 çevik kuvvet polisi kalkan olurken, yakın koruması ise yanından hiç ayrılmadı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE



Serinin ikinci maçında emniyet güçlerinin salon çevresinde ve içinde aldıkları geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Taraftarlar salona üst aramalarının ardından alınırken, iki takım taraftarları arasına polis tarafından bir tampon bölge oluşturuldu. Yine bir çevik kuvvet ekibi de olası bir gerginliğe müdahale için salonda hazır bekledi.

Ayrıca karşılaşmayı Yakın Doğu Üniveristesi 73-67 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi.