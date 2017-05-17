Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Finali 5. maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe’yi konuk etti.

İlk çeyreği 16-18 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci çeyrekte farkı daha da açarken Yakın Doğu Üniversitesi 10-0’lık seri buldu ve öne geçmeyi başardı. Soyunma odasına 37-35 Yakın Doğu Üniversitesi önderliğinde girildi.

İkinci çeyrekteki momentumla üçüncü çeyreğe iyi başlayan Yakın Doğu Üniversitesi farkı 10’a kadar çıkarttı. Fenerbahçe’de Birsel Vardarlı hücumları yönlendirirken bu bölümde takımını sırtlayan isim oldu. Sarı Lacivertlilerin maçtaki ilk üçlüğü Tuğçe Canıtez’den gelirken Fenerbahçe skoru dengeledi. Son çeyreğe 55-55 beraberlikle girildi.

Son çeyreğe üçlüklerle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi maçın bitimine 6:30 kala 68-61 öne geçti ve Fenerbahçe molası geldi. Moladan iyi dönen Fenerbahçe, Birsel Vardarlı’dan 3:53 kala gelen üç sayılık atışla 68-69 öne geçti. Birsel Vardarlı’nın Fenerbahçe hücumlarını iyi yönlendirmeye devam etmesiyle Fenerbahçe son 2 dakikaya 68-73 önde girdi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin üst üste McBride ile sayılar bulmasıyla son dakikaya 74-75 ile girildi.

Fenerbahçe üst üste 3 hücum ribaundu alıp sayı bulamazken 19 saniye kalan top Yakın Doğu Üniversitesi’ne geçti. Vandersloot - Holingsworth ikili oyunuyla sayı bulan Yakın Doğu 3.5 saniye kala 76-75 öne geçti. Kenardan topu oyuna sokan Fenerbahçe'de Holingsworth Candace Parker faul atışlarından yararlanamadı ve Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon oldu.