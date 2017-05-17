CANLI MAÇ FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR / KADIKÖY'DE MÜTHİŞ MÜCADELE
Flaş iddia: Lucescu Galatasaray'la anlaştı !
Kerem Demirbay'dan skandal karar !
Galatasaray Jackson Martinez ile anlaştı
Fenerbahçe'nin gözdesi açıkladı: Ayrılıyorum !
Fenerbahçe'nin gözdesi açıkladı: Ayrılıyorum !
PES hayranlarına Konami’den müjde !
PES hayranlarına Konami’den müjde !
Berke Özer’in menajerinden açıklama !
Berke Özer’in menajerinden açıklama !
Final-Four’a 400 kilometre kablo ve 600 kamera !
Final-Four’a 400 kilometre kablo ve 600 kamera !
Küfür cezası geldi ! Tam 15 gün...
Küfür cezası geldi ! Tam 15 gün...
Başakşehir'den transfer taarruzu ! 4 futbolcu...
Başakşehir'den transfer taarruzu ! 4 futbolcu...
Mesut'tan flaş açıklama: 'Özgürlüğüm kalmadı'
Mesut'tan flaş açıklama: 'Özgürlüğüm kalmadı'
Quaresma'dan şok eden tekme açıklaması !
Quaresma'dan şok eden tekme açıklaması !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
  5. 17 Mayıs 2017 20:33

Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi final serisi 5. ve son maçında Yakın Doğu Üniversitesi evinde Fenerbahçe'yi 76-75 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi
A+ A-

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Finali 5. maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe’yi konuk etti.

İlk çeyreği 16-18 önde kapatan Fenerbahçe, ikinci çeyrekte farkı daha da açarken Yakın Doğu Üniversitesi 10-0’lık seri buldu ve öne geçmeyi başardı. Soyunma odasına 37-35 Yakın Doğu Üniversitesi önderliğinde girildi.

İkinci çeyrekteki momentumla üçüncü çeyreğe iyi başlayan Yakın Doğu Üniversitesi farkı 10’a kadar çıkarttı. Fenerbahçe’de Birsel Vardarlı hücumları yönlendirirken bu bölümde takımını sırtlayan isim oldu. Sarı Lacivertlilerin maçtaki ilk üçlüğü Tuğçe Canıtez’den gelirken Fenerbahçe skoru dengeledi. Son çeyreğe 55-55 beraberlikle girildi.

Son çeyreğe üçlüklerle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi maçın bitimine 6:30 kala 68-61 öne geçti ve Fenerbahçe molası geldi. Moladan iyi dönen Fenerbahçe, Birsel Vardarlı’dan 3:53 kala gelen üç sayılık atışla 68-69 öne geçti. Birsel Vardarlı’nın Fenerbahçe hücumlarını iyi yönlendirmeye devam etmesiyle Fenerbahçe son 2 dakikaya 68-73 önde girdi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin üst üste McBride ile sayılar bulmasıyla son dakikaya 74-75 ile girildi.

Fenerbahçe üst üste 3 hücum ribaundu alıp sayı bulamazken 19 saniye kalan top Yakın Doğu Üniversitesi’ne geçti. Vandersloot - Holingsworth ikili oyunuyla sayı bulan Yakın Doğu 3.5 saniye kala 76-75 öne geçti. Kenardan topu oyuna sokan Fenerbahçe'de Holingsworth Candace Parker faul atışlarından yararlanamadı ve Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon oldu.

basketbol , fenerbahçe , Yakın Doğu Üniversitesi , basketbol haberleri , şampiyon