Yakın Doğu Üniversitesi seriyi 2-0'a getirdi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin 2. maçında Yakın Doğu Üniversitesi sahasında Fenerbahçe'yi 73-67 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

MAÇTAN NOTLAR

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmadan önce çıkan olaylar sonrası ikinci müsabaka, daha sakin bir ortamda başladı.

Serinin ilk maçı öncesi çıkan olaylar nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu tarafından 6 ay hak mahrumiyeti cezası verilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ikinci karşılaşmayı izlemek için salona gelmedi.

Disiplin kurulunun 1 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırdığı Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör ise müsabakayı protokol tribünü yerine taraftarlar arasından takip etti.

Eyigüngör, maç öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, verilen hak mahrumiyeti cezasının, protokol tribünü ile saha çizgisine 5 metreye kadar olan mesafeyi kapsadığını, kendisinin de bu kurallar çerçevesinde karşılaşmayı izleyeceğini belirtti.

Başkan Eyigüngör, maçı Yakın Doğu Üniversitesi taraftarlarının olduğu bölümden izledi.

Play-off final serisinin ilk maçı öncesinde Aziz Yıldırım, Işık Eyigüngör'e tokat atarken, TBF Disiplin Kurulu da Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin lira, Eyigüngör'e ise 1 ay hak mahrumiyeti ile 7 bin 500 lira ceza uygulamıştı.

Mahmut Uslu ve Ozan Balaban protokol tribününde

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın izlemeye gelmediği müsabakada, sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu ile basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ozan Balaban, protokol tribününde yerini aldı.

Sarı-lacivertli yöneticileri, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü yönetiminden Cemal Batur ve Çağın Keskin karşıladı.

Uslu, müsabaka öncesi Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ün protokol tribününde bazı kişilerle sohbetini görmesi üzerine, güvenlik güçlerinden Eyigüngör'ün o bölgeden uzaklaştırılmasını istedi. TBF Ligler Koordinatörü Ayhan Özgümüş ile de bir süre konuşan Uslu, bilet konusunda bazı sıkıntılar yaşadıklarını aktararak, tepkisini dile getirdi.

Mahmut Uslu, maçı TBF Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün ile birlikte takip etti.

Güvenlik önlemleri üst seviyede

Serinin ikinci maçında emniyet güçlerinin salon çevresinde ve içinde aldıkları geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Taraftarlar salona üst aramalarının ardından alınırken, iki takım taraftarları arasına polis tarafından bir tampon bölge oluşturuldu. Yine bir çevik kuvvet ekibi de olası bir gerginliğe müdahale için salonda hazır bekledi.