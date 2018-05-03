Takımda kalmak şartıyla ömür boyu sınırsız pizza !

NBA’de San Antonio Spurs forması giyen Kawhi Leonard hakkında önümüzdeki sezon ile ilgili dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Kawhi Leonard’ın, kendisine San Antonio’dan daha yüksek maaş verebilecek Los Angeles, New York ve Philadelphia’ya gidebileceği konuşuluyor. Tabii yıldızlarının takımdan ayrılmasını istemeyen taraftarlar da boş durmuyor.

San Antonio’da hizmet veren bir restoran, Kawhi Leonard’a oldukça ilginç bir teklifte bulundu. Daha önce Tim Duncan ve LaMarcus Aldridge de benzer teklifte bulunan restoran, Kawhi Leonard’ı şehirde tutabilmek için yıldız isme ömür boyu bedava pizza ve bira önerisinde bulundu. Restoran, anlaşmanın sadece Kawhi Leonard önümüzdeki sezon ve bir sonraki sezon San Antonio’da kalırsa gerçekleşeceğinin de altını çizdi.

Restorandan gelen teklifin Kawhi Leonard ile yeni sözleşme görüşmelerinde masada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.