  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye dikkat çeken ziyaret

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye dikkat çeken ziyaret

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye dikkat çeken ziyaret
Güncelleme:

Fenerbahçe'nin A Milli Basketbol takımına oyuncu göndermeyeceğini açıklaması sonrası, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübüne ziyarette bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "TBF seçiminde başkan adayı olan Hidayet Türkoğlu, kulübümüze bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette başkanımız Ali Koç, genel sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ile basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz Sertaç Komsuoğlu ve Mustafa Kemal Danabaş yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

A Milli Takımın da başantrenörü olan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman 2 gün önce oynanan Galatasaray maçı sonrası '3-1' işaretiyle Fenerbahçe'ye derbi göndermesi yapmıştı.

Daha sonra Fenerbahçe'den özür dileyen Ataman şu sözleri kaydetmişti:

"Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şekilde, basına da yansıyan '3-1' hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım Fenerbahçe camiasından özür dilerim."

FENERBAHÇE, MİLLİ TAKIMA OYUNCU GÖNDERMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Özrü kabul etmeyen Fenerbahçe kulübü ise milli takıma sporcu göndermeyeceklerini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur.

Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları "Milli Takım Başantrenörlüğü" saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır.

Milli Takım hepimizin takımıdır. Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır.

Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır.

Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs; 'saygınlık, tarafsızlık gibi' olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz."

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe hidayet turkoglu TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu TBF
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
RTÜK Başkanı hakkında ''aile boyu'' iddia: ''Eşi TRT'de, eşinin akrabaları RTÜK'te'' RTÜK Başkanı hakkında ''aile boyu'' iddia: ''Eşi TRT'de, eşinin akrabaları RTÜK'te'' CHP'li vekil kaçakçılıkta kullanılan aracının direksiyonunda görüntülendi CHP'li vekil kaçakçılıkta kullanılan aracının direksiyonunda görüntülendi 2025 yılı asgari ücret için canlı yayında dikkat çeken tahmin 2025 yılı asgari ücret için canlı yayında dikkat çeken tahmin Müge Anlı bir cinayeti daha çözdü: Canlı yayında gözaltına aldılar Müge Anlı bir cinayeti daha çözdü: Canlı yayında gözaltına aldılar İstanbul'da özel okulda sahte öğretmen skandalı İstanbul'da özel okulda sahte öğretmen skandalı Hava durumu şaşırtacak: Önce yaz, ardından kış geliyor Hava durumu şaşırtacak: Önce yaz, ardından kış geliyor Van Gölü'nün ''hayaletleri'' yakalandı: Suyun altından 300 metrelik ölümcül bir dev çıktı Van Gölü'nün ''hayaletleri'' yakalandı: Suyun altından 300 metrelik ölümcül bir dev çıktı Ünlü oyuncu Halil Ergün, 45 kilo verdiren beslenme programını açıkladı Ünlü oyuncu Halil Ergün, 45 kilo verdiren beslenme programını açıkladı Amatör kulüpte lisans skandalı: Hüseyin diye aldılar ''Suriyeli'' Abdurrahman çıktı Amatör kulüpte lisans skandalı: Hüseyin diye aldılar ''Suriyeli'' Abdurrahman çıktı Selçuk Yöntem'den Tamer Karadağlı çıkışı: ''Yazıklar olsun'' Selçuk Yöntem'den Tamer Karadağlı çıkışı: ''Yazıklar olsun''
TÜGVA il yöneticisine ''kaçakçılık''tan gözaltı TÜGVA il yöneticisine ''kaçakçılık''tan gözaltı Zincir markette sahte bal skandalı Meclis'e taşındı: Sahte bala indirim yapıp satmaya çalıştılar Zincir markette sahte bal skandalı Meclis'e taşındı: Sahte bala indirim yapıp satmaya çalıştılar Son seçim anketi açıklandı: Kararsızların kararı dikkat çekti Son seçim anketi açıklandı: Kararsızların kararı dikkat çekti Dur durak bilmeyen altın fiyatları için bomba tahmin: 2025'te gram altın kaç lira olur? Dur durak bilmeyen altın fiyatları için bomba tahmin: 2025'te gram altın kaç lira olur? Arda Güler'e 10 milyon TL'lik piyango vurdu Arda Güler'e 10 milyon TL'lik piyango vurdu Şüpheli ölümün altından kan donduran bir yasak aşk cinayeti çıktı Şüpheli ölümün altından kan donduran bir yasak aşk cinayeti çıktı Dev banka Dolar, enflasyon, borsa ve faiz tahminlerini değiştirdi Dev banka Dolar, enflasyon, borsa ve faiz tahminlerini değiştirdi Milyonlarca emekliye kötü haber: Maaşlarınızda ciddi düşüşler olacak Milyonlarca emekliye kötü haber: Maaşlarınızda ciddi düşüşler olacak Telefonuna bu uygulamaları indirenler yandı: 11 milyondan fazla kullanıcı etkilendi Telefonuna bu uygulamaları indirenler yandı: 11 milyondan fazla kullanıcı etkilendi O düğün Bakan Şimşek'i rahatsız etti: ''Gereği neyse yapılacak'' O düğün Bakan Şimşek'i rahatsız etti: ''Gereği neyse yapılacak''