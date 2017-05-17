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  4. 17 Mayıs 2017 22:13

TBF'den Işık Eyigüngör ve Mahmut Uslu'ya ceza !

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ü 3 ay, Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Mahmut Uslu'yu ise 24 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırdı.

TBF'den Işık Eyigüngör ve Mahmut Uslu'ya ceza !
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TBF'den yapılan açıklamada, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan play-off final serisi ikinci maçında, cezalı olmasına rağmen protokol tribününe giren Eyigüngör'e 3 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, iki takım arasında yapılan play-off final serisi dördüncü maçında, müsabaka görevlilerine yönelik hareketleri ve sözleri sebebiyle Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Uslu'ya da 24 gün hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Ayrıca, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada taraftarlarının sebep olduğu olaylar nedeniyle sarı-lacivertli takıma toplamda 20 bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

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