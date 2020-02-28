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  5. 28 Şubat 2020 00:28

ALBA Berlin 86 - 99 Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 99-86 yenerek, üst üste 11. galibiyetini aldı.

ALBA Berlin 86 - 99 Anadolu Efes
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Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 18-14 önde geçen Anadolu Efes, ilk periyodu da 32-21 üstün tamamladı.

İkinci periyotta rakibin sayı bulmasına ve fark 3 sayıya kadar indirmesine izin veren lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 50-47 önde girdi. Üstün bir oyun sergilediği üçüncü periyodu 79-65 önde bitiren Anadolu Efes, son periyotta skor üstünlüğünü de sürdürerek karşılaşmadan 99-86 galip ayrıldı.

Böylelikle üst üste 11, toplamda 23. galibiyetini alan Anadolu Efes, liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes’te Vasilije Micic 23, ev sahibi ekipte de Martin Hermannsson 19 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

(AA)

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anadolu efes , THY Euroleague , ALBA BERLİN
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