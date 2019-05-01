Anadolu Efes 80 - 71 Barcelona

Anadolu Efes'ten tarihi başarı... THY Euroleague play-off çeyrek final serisi beşinci ve son maçında Anadolu Efes sahasında Barcelona Lassa'yı 80-71 yendi ve Final Four'a kaldı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, Final Four'un ilk maçında bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Böylece tarihte ilk kez 2 Türk takımı Final Four'da yer alacak ve birbirlerine rakip olacak.

Bu eşleşmede galip gelen taraf, Real Madrid-CSKA Moskova maçının kazananıyla kupa için kozlarını paylaşacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

THY Avrupa Ligi'nde dörtlü finale yükselerek tüm Türkiye'yi gururlandıran @FBBasketbol ve @AnadoluEfesSK takımlarımızı yürekten tebrik ediyor, dörtlü finalde iki takımımıza da başarılar diliyorum.



Dörtlü final ilk maçında iyi olan kazansın! ????????????

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 1, 2019

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU DA TEBRİK ETTİ

Fenerbahçe’nin ardından Euroleague’de son 4’e yükselen Anadolu Efes Basketbol Kulübü’nü tebrik ederim. Avrupa basketbolunun zirvesinde 2 Türk takımının yer almasının gururunu yaşıyoruz ???????????? #AnadoluEfes pic.twitter.com/6gR89bwWDw

— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) May 1, 2019

Anadolu Efes: 80 - Barcelona Lassa: 71

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Boris Ryzhyk (Ukrayna), Mehdi Difallah (Fransa)

Anadolu Efes: Larkin 18, Beaubois 11, Simon, Moerman 18, Dunston 7, Anderson 11, Doğuş Balbay, Pleiss 5, Micic 10

Barcelona Lassa: Pangos 7, Ribas 8, Claver, Singleton 12, Tomic 10, Seraphin 4, Hanga 9, Heurtel 12, Oriola 7, Kuric 2

1. Periyot: 23-28

Devre: 47-42

3. Periyot: 61-57

Karşılıklı üç sayılarla başlayan müsabakada Ribas ve Tomic'le skor üreten Barcelona Lassa, 3. dakikada 5 sayılık (3-8) fark yakaladı. İspanyol ekibinin Tomic ve Singleton ile bulduğu basketlere dış atış isabetleriyle karşılık veren Anadolu Efes, farkın açılmasına izin vermedi. Pota altında Hanga ve Tomic'i savunmakta zorlanan lacivert-beyazlılar, çeyreğin son 2 dakikasına 24-21 geride girdi. Etkili oyununu sürdüren Barcelona Lassa, 10. dakikada Singleton'ın üç sayılık basketiyle farkı 7 sayıya (21-28) çıkardı. Periyodun bitimine 3 saniye kala Pleiss'la pota altından basket bulan Anadolu Efes, ilk çeyreği 28-23 geride kapattı.

İkinci periyoda pota altında daha agresif başlayan Anadolu Efes, Moerman, Beaubois ve Pleiss'ın basketleriyle 15. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 32-34. Larkin ve Micic'in hücum performansını artırmasıyla temposunu yakalayan ev sahibi ekip, 17. dakikada 40-39 öne geçti. Doğuş Balbay'ın savunma katkısıyla rakibini top kayıplarına zorlayan lacivert-beyazlılar, hücumda da etkili görüntüsünü sürdürdü ve devre arasına 47-42 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısına takımlar hücumda tutuk başlarken 3 dakika 15 saniye boyunca sayı olmadı. Periyodun ilk 5 dakikasında Anadolu Efes 2, Barcelona Lassa ise 4 sayı üretti. Moerman ve Larkin'in üç sayılık basketleriyle oyun ritmini bulmaya çalışan ev sahibi ekip, 27. dakikayı 57-50 önde geçti. Hanga ve Kuric'le skor üreten İspanyol ekibi 30. dakikanın ilk saniyelerinde farkı kapatsa (58-57) da Anadolu Efes, Larkin'in dış atış isabetiyle final periyoduna 61-57 üstün gitti.

Son çeyreğe Anderson ve Moerman'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 32. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 67-57. Savunmasını da sertleştiren lacivert-beyazlılar, Barcelona Lassa önünde 35. dakikaya 70-59 üstün girdi. Anadolu Efes, çeyreğin ikinci bölümünde hücumda temposunu kaybederken Singleton, Heurtel ve Ribas'la skor üreten İspanya temsilcisi bitime 1 dakika 35 saniye kala farkı 4 sayıya düşürdü: 75-71. Hücum hakkını kullanamayan rakibi karşısında Moerman'la kritik bir üç sayılık basket bulan Anadolu Efes, son 29 saniyeye 78-71 önde girdi. Kalan sürede Larkin'le serbest atış çizgisinden sayılar bulan lacivert-beyazlılar, maçı da 80-71 kazandı.

FINAL-FOUR'DA TÜRK DERBİSİ: FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES

THY Euroleague’de Play-Off serisinde Barcelona’yı 3-2 ile geçen Anadolu Efes, adını İspanya’da düzenlenecek Final-Four’a yazdırdı. Efes, Normal sezona Bayern Münih galibiyetle başlayan Efes, toplam 20 kez parkeden galip ayrılırken, 10 kez yenildi. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla sezonu dördüncü sırada tamamladı ve Barcelona ile eşleşti. Seriye ev sahibi olarak başlayan Efes, ilk maçı 75-68 kazanırken, ikinci maçta ise 74-72 mağlup oldu. İspanya'ya taşınan serinin 3. karşılaşmasında müthiş bir oyun ortaya koyan ve rakibine 34 sayı fark atan Anadolu Efes, parkeden 102-64 galip ayrıldı. Serinin 4. müsabakasında ise rakibine 82-72 yenilen lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Barca'yı geçerek adını 17-19 Mayıs tarihleri arasında İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek Final-Four'a yazdırdı. Final-Four’da ise ilk kez iki Türk takımı yer alacak ve Türk derbisi heyecanı yaşanacak. Normal sezonu lider tamamlayan ve Play-Off’ta da Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı 3-1 ile geçen Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES 18 YIL SONRA FINAL-FOUR'DA

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off serisinde İspanyol ekibi Barcelona’yı geçerek adını Final-four’a yazdırdı. Efes böylece son 4’de 3. kez mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar, Euroleague’de Final Four’a kalan ilk Türk takımı olurken, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Final-Four’a kalarak en iyi dört takım arasına girmiş, her iki sezonda da 3. olmuştu. 1996 yılında Avrupa Koraç Kupası’nı kazanan Anadolu Efes, Türk spor tarihine geçerek bir Avrupa Kupası’nı kazanan ilk Türk takımı unvanını almıştı. Efes ayrıca 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Euroleague’de ilk kez son 4 takımın arasına kaldı.

FINAL-FOUR 17-19 MAYIS'TA İSPANYA'DA

THY Euroleague’de Play-Off heyecanı sona erdi ve gözler Final-Four’a çevrildi. Final-Four bu sezon 17-19 Mayıs tarihleri arasında İspanya’nın Vitori Gasteiz şehrinde organize edilecek. Turnuvada Zalgiris Kounas’ı eleyen Fenerbahçe Beko, Saski Baskonia’yı geçen CSKA Moskova, Panathinaikos’u saf dışı bırakan Real Madrid ile Barcelona’yı turnuvanın dışında bırakan Anadolu Efes mücadele edecek. Final-Four’da Fenerbahçe ile Anadolu Efes, CSKA Moskova ile de Real Madrid finale çıkmak için oynayacak.

ERGİN ATAMAN 3. KEZ FINAL-FOUR'DA

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, kariyerinde 3. kez Euroleague Final-Four’da mücadele edecek. THY Euroleague Play-Off serisinde İspanyol ekibi Barcelona’yı geçen Anadolu Efes’de Başantrenör Ergin Ataman da kariyerinin önemli günlerinden birini yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, böylece Euroleague Final-Four’da 3. kez mücadele edecek. Daha önce Efes ile 1999-2000 sezonunda Yunanistan’da düzenlenen finallerde yarıştı ve 3. oldu. Ataman, 2002-2003 sezonunda da İtalyan ekibi Montepaschi Siena ile yarışmış, turnuvayı yine 3. sırada tamamlamıştı.

MAÇTAN NOTLAR

Anadolu Efes ile İspanya'nın Barcelona Lassa takımları arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinin 5. maçı tamamen dolu tribünler önünde oynandı. THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisinde 5. Barcelona Lassa ile eşleşti. Serinin İstanbul'daki ilk maçını 75-68 kazanan lacivert-beyazlı ekip, ikinci maçta 74-72 mağlup olarak ev sahibi avantajını kaybetti. İspanya'da devam eden serinin üçüncü maçında rakibini 102-68'lik skorla yenen Anadolu Efes, dördüncü müsabakayı 82-72 kaybedince seri beşinci ve son maça taşındı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin son maçına basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Müsabakanın biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra bitiren taraftarlar, 16 bin 500 kişi kapasiteli Sinan Erdem Spor Salonu'nu da tamamen doldurdu.

BASKETBOL CAMİASI EFES'İN YANINDA

Basketbol camiasından birçok isim lacivert-beyazlı takımı destekledi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkaı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, milli basketbolcu Semih Erden ile basketbol camiasından birçok isim maçı saha kenarından takip etti.

CEDİ OSMAN TRİBÜNDE

Anadolu Efes'in kazanması durumunda Dörtlü Final'e yükseleceği maçı milli basketbolcu Cedi Osman da tribünden izledi. Anadolu Efes'ten Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Cleveland Cavaliers'a transfer olan Cedi, karşılaşmayı salonda takip etti. Müsabaka öncesinde ismi anons edilen Cedi'ye taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.

TRİBÜNLER MAVİYE BOYANDI

Müsabakanın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerindeki mavi renk ağırlığı görsel açıdan güzel bir atmosfer oluşturdu. Anadolu Efes Kulübünün taraftarlara yaptığı çağrı üzerine taraftarların büyük çoğunluğu mavi giyerek maça geldi. Ayrıca her koltuğa üzerinde "Kazanacağız" yazılı turkuaz renkli tişörtler bırakıldı.

