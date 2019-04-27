Anadolu Efes - Barcelona maçının biletleri tükendi

Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanacak THY Avrupa Ligi play-off 5. maçının biletleri 24 saat dolmadan tükendi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak ve kazanan ekibin Dörtlü Final'de oynamaya hak kazanacağı mücadelenin satışa çıkan biletlerinin tamamının tükendiği bildirildi.

Açıklamada, maçı takip etmek üzere Sinan Erdem Spor Salonu'na gelecek tüm taraftarlardan mavi kıyafet tercih etmeleri ve 40 dakika boyunca takımı desteklemelerinin beklendiği ifade edildi.

