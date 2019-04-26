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  5. 26 Nisan 2019 23:54

Anadolu Efes Barcelona'ya yenildi

THY Euroleague Play-Off'ta Anadolu Efes Barcelona'ya 82-72 yenildi, seride durum 2-2 oldu.

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