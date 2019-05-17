Anadolu Efes EuroLeague'de finale yükseldi

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Euroleague Final-Four'da tarihte ilk kez iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes birbirine rakip olarak sahaya çıktı.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Fernando Buesa Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Anadolu Efes 92-73 kazanarak tarihinde ilk defa Final-Four finaline yükseldi.

Karşılaşmanın ilk 3 dakikası 5-5 tamamlandı. Shane Larkin ile art arda sayılar bulan Anadolu Efes 5. dakika geride kaldığında 11-5'lik üstünlük yakaladı. İyi savunmayla farkı kapatarak 7. dakika sonunda 16-15 öne geçen Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-19 önde bitirdi.

İkinci periyoda özellikle Larkin, Anderson ve Micic'in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 13. dakika geride kaldığında 22-29'luk üstünlük elde etti. Art arda iki 3'lük atış ile farkı 1 sayıya (28-29) indiren sarı lacivertliler 15. dakikayı 32-28 geride tamamladı. Bu periyotta Fenerbahçe Beko'dan Sloukas, Anadolu Efes'ten de Simon 3. faullerini aldı. Özellikle dış atışlarla daha etkili olan Anadolu Efes devre arasına 45-40 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında Larkin ile art arda 7 sayı bulan Anadolu Efes, 23. dakika sonunda farkı 8'e çıkardı. (44-52)

Fenerbahçe'nin farkı kapatma arayışlarına Larkin, Anderson ve Dunston ile karşılık veren lacivert-beyazlılar, periyodun bitimine 49 saniye kala farkı 13 sayıya (55-68) yükseltti. Anadolu Efes final periyoduna 68-57 önde girdi. Üçüncü periyotta 11 sayı üreten Anadolu Efes'ten Larkin, takımının ve sahanın belirleyici ismi olarak öne çıktı.

Son çeyreğe Micic'in art arda 5 sayısıyla başlayan Anadolu Efes farkı 16 sayıya çıkardı. (57-73) Fenerbahçe Beko ise son periyodun ilk 2,5 dakikasında sayı bulamadı. Psikolojik olarak oyundan kopan Fenerbahçe Beko'yu 92-73 yenen Anadolu Efes, Dörtlü Final'de adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Kulüp tarihinde 3. kez Dörtlü Final'e katılan Anadolu Efes, ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE BEKO: 73 - ANADOLU EFES: 92

Salon: Fernando Buesa Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Mehdi Difallah (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 4, Guduric 8, Green 13, Melli 9, Ahmet Düverioğlu, Kalinic 12, Vesely 14, Melih Mahmutoğlu 5, Sloukas 8, Sinan Güler

Anadolu Efes: Larkin 30, Micic 25, Simon, Moerman 7, Dunston 9, Anderson 10, Motum 9, Beaubois 2, Doğuş Balbay, Pleiss

1. Periyot: 20-19

Devre: 40-45

3. Periyot: 57-68

FINAL-FOUR'A NASIL GELDİLER

Obradovic'in çalıştırdığı Fenerbahçe Beko, normal sezonda oynanan maçlarda 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak normal sezonu lider tamamlamıştı.

Play-off turunda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, seriyi 3-1 ile geçerek Final Four'a yükselmişti.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes ise normal sezonda 20 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak ligi 4. sırada bitirmişti.

Play-off turunda 5. sıradaki Barcelona Lassa eşleşen Efes, nefes kesen seriyi 3-2 kazanarak adını Final Four'a yazdırmıştı.