Ergin Ataman: Kazanmak istiyoruz

THY Euroleague'in 12. haftasında maçında yarın İspanya’nın Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz takımı ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes’te Başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan James Anderson, kulübün resmi internet sitesinde açıklamalarda bulundu.

Baskonia'da Pierria Henry'nin çok yönlü ve tempolu oynayan bir oyun kurucu olduğunu, Matt Janning ve Nik Staukas'ın da dış atışlarda etkili olduğunu belirten Ergin Ataman, "Tabi ki pota altında Tornike Shengelia takımın en büyük gücü. Kazanmak için mutlaka bu oyuncuları iyi savunmamız ve oyunun temposunu istediğimiz yöne çevirmemiz gerekiyor. Vitoria her zaman zor bir deplasman ama kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

James Anderson ise karşılaşma ilgili olarak, "Güçlü ve tecrübeli bir ekibe karşı rakip sahada zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Bu zorlu deplasmandan galibiyeti çıkarmak için çok iyi konsantre olmalıyız, maçta top hakimiyetini ele geçirmeliyiz ve oyunun temposunu biz kontrol etmeliyiz" şeklinde konuştu.

(İHA)

