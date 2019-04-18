Fenerbahçe Beko 80 - 82 Zalgiris (THY Euroleague play-off)

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 82-80 kaybetti ve seride durum 1-1 oldu.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği serinin üçüncü maçı, Zalgiris'in ev sahipliğinde 23 Nisan Salı günü Litvanya'da oynanacak.

Pota altından sayılar üreten Zalgiris karşısında Guduric ve Melli ile üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 4. dakikayı 13-6 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren ve sarı-lacivertli ekibe kolay sayı şansı vermeyen Litvanya temsilcisi, 8. dakikada öne (15-16) geçti. Fenerbahçe Beko, Green'in dış atıştan kaydettiği sayıyla ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altından Ulanovas'la arka arkaya sayılar üreten Zalgiris, Wolters'in üç sayılık basketiyle 15. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 28-36. Boyalı alanı iyi savunan Litvanya temsilcisi, 17. dakikada farkı çift hanelere (30-40) taşıdı. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de dış atışlardan sayılar buldu ve Zalgiris, soyunma odasına 46-39 galip durumda gitti.

İkinci yarıya hücumda ve savunmada kötü başlayan Fenerbahçe Beko karşısında skorer bir oyun sergilen Zalgiris, 26. dakikada farkı 17 sayıya (46-63) çıkardı. Davies'in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Litvanya temsilcisi, final periyoduna 73-58 üstün girdi.

Son çeyreğe iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Serbest atışlardan basketler bulan Zalgiris karşısında pota altından sayılar üreten Fenerbahçe Beko, 35. dakikada farkı tek haneleri indirdi: 68-77. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen sarı-lacivertli ekip, farkı giderek eritirken, Datome'nin boyalı alandan kaydettiği sayıyla bitime 38 saniye kala beraberliği yakaladı: 80-80. Zalgiris, Grigonis'in sayısıyla bitime bitime 23 saniye kala üstünlüğü yeniden ele aldı: 80-82. Fenerbahçe Beko, son hücumdan yararlanamadı ve Zalgiris sahadan 82-80 galip ayrıldı.

İÇ SAHADA 18 MAÇ SONRA KAYBETTİ

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında sahasında Zalgiris'e 82-80 yenilen Fenerbahçe Beko'nun Avrupa'da iç sahadaki 18 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nde iç sahada son yenilgisini 2017-2018 sezonunun 30. haftasında Unicaja Malaga'ya karşı almıştı.

Öte yandan, müsabaka öncesinde salondaki tüm koltuklara üzerinde oyuncuların istatistiklerinin bulunduğu kartlar dağıtıldı.

MELLI 1500 SAYI BARAJINI GEÇTİ

Euroleague kariyerinde EA7 Olimpia Milano, Brose Baskets Bamberg ve Fenerbahçe'de forma giyen Nicola Melli, Zalgiris Kaunas ile oynanan karşılaşmada önemli bir istatistiğe imza attı. İtalyan basketbolcu attığı 9 sayı ile Euroleague'de 1500 sayı barajı aştı.

Fenerbahçe - Zalgiris karşılaşmasında taraftarlar, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nu doldurdu. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarların biletleri tükettiği açıklanmıştı.

VOLKAN DEMİREL VE BOGDANOVIC YALNIZ BIRAKMADI

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’yi futbol takımı kaptanı Volkan Demirel yalnız bırakmadı. Volkan’ın dışında NBA’in Sacramento Kings takımında forma giyen eski Fenerbahçe basketbolcu Bogdan Bogdanovic de takip edenler arasındaydı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Piotr Pastusiak (Polonya), Milan Nedovic (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu 2, Guduric 11, Melli 9, Ahmet Düverioğlu, Green 3, Kalinic 4, Sloukas 15, Vesely 12, Datome 17, Sinan Güler 2

Zalgiris: Grigonis 11, Westermann 6, Ulanovas 18, White 3, Davies 13, Thompson 8, Wolters 14, Walkup 6, Milaknis 3

1. Periyot: 21-20

Devre: 39-46

3. Periyot: 58-73

