Fenerbahçe Beko 96 - 87 Baskonia (THY Euroleague)

Karşılaşmaya hücumda iyi başlayan Baskonia, Janning'in dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle 5. dakikayı 14-12 üstün geçti. Hücum ribauntlarında üstünlük kuran İspanyol ekibi karşısında Melli ve Sloukas'la üç sayılık basketler üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 27-25 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe pota altından bulduğu sayılarla başlayan Fenerbahçe Beko, Kalinic'in üç sayılık basketiyle, 15. dakikada farkı 6 sayıya (38-32) çıkardı. Uzun oyuncularıyla pota altından sayılar üreten rakibine Melli'nin iç ve dış atışlardan kaydettiği basketlerle karşılık veren sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 48-41 üstün gitti.

İkinci yarıda hücumda temposunu arttıran ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Guduric'in arka arkaya kaydettiği üç sayılık basketlerle 26. dakikada farkı 21 sayıya taşıdı: 69-48. Hücumda ve savunmada oyun konsantrasyonu düşen sarı-lacivertli ekip karşısında kolay sayılar bulan Baskonia, 29. dakikada farkı 11 sayıya (72-61) indirdi. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken Fenerbahçe Beko, final periyoduna 75-65 üstün girdi.

Son çeyrekte hücumlardan boş dönen Fenerbahçe Beko karşısında Shields'in etkili oyunuyla Baskonia 35. dakikada farkı 1 sayıya (82-81) düşürdü. Taraftar desteğini arkasına alan ve serbest atışlardan sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, Guduric'in üç sayılık basketiyle 38. dakikada farkı 8 sayıya taşıdı: 92-84. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 96-87 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya)

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 6, Green 2, Datome 13, Melli 19, Vesely 15, Kalinic 5, Sloukas 13, Guduric 14, Ahmet Düverioğlu 6, Lauvergne 3

Baskonia: Huertas 6, Janning 10, Shields 22, Voigtmann 7, Poirier 15, Vildoza 11, Gonzalez, Diop 5, Hilliard 11

Periyot: 27-25Devre: 48-41 Periyot: 75-65Beş faulle çıkanlar: 39.14 Poirier (Baskonia), 39.23 Melli (Fenerbahçe Beko)