Fenerbahçe Doğuş, play-off'u garantiledi !

Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague 25. hafta maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Zalgirio Arena'da oynanan maçı 78-85 kazanan sarı lacivertliler, normal sezonun bitimine 5 hafta kala play off’a kalmayı garantiledi. Bu sonuçla rakibinden rövanşı da alan Fenerbahçe Doğuş, galibiyet sayısını 18’e çıkardı. Sarı lacivertliler faul atışından 25’te 25 isabet buldu.

Fenerbahçe Doğuş mücadeleye; Kostas Sloukas, James Nunnally, Nikola Kalinic, Nicolo Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle başladı.

Melli ve Kalinic'in sayılarıyla maçın başında 4-5 öne geçen Fenerbahçe Doğuş, hücumda istediği ritmi yakalayamadı ve TV molasına 14-7 geride gitti. (04:53) Çeyreğin geri kalanında Datome, Wanamaker ve Gurduric ile sayılar bulsa da sarı lacivertli ekip, periyodu 24-17 geride tamamladı.

İkinci çeyrekte dış atışlardan bulduğu basketlerle 32-20 öne fırlayan Zalgiris Kaunas karşısında Kalinic ve Vesely ile sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, skoru 36-26'ya getirdi .(01:53) Fenerbahçe, Datome'nin üçlüğü ve Vesely'nin serbest atış çizgisinde bulduğu 2 sayıyla farkı tek hanelere düşürerek soyunma odasına 40-31 geride gitti. Litvanya ekibininde Vasilije Micic 11 sayıyla ilk yarıda çift haneli rakamlara ulaşan tek oyuncu oldu.

Soyunma odasından Melli ve Datome'nin basketleriyle dönen Fenerbahçe, Melli'nin üçlüğüyle fakı 3'e indirdi. (41-38) Melli'nin liderliğinde Guduric ve Thompson ile sayılar bulan Obradovic'in öğrencileri, Datome ile de skoru 48-51'e getirdi.(03:15) Litvanya ekibi son bölümde faul çizgisinden sayılar buldu ve çeyreği 51-58 önde geçti.

Fenerbahçe son çeyrekte Sloukas ve Thompson'un basket faulden bulduğu 3 sayıyla skoru 60-58 getirdi.(08:29) Thompson'un orta mesafe isabeti skoru dengeledi.(60-60) Pangos ile etkili olan ev sahibi karşısında Fenerbahçe, Kalinic, Nunnally ve Vesely ile 66-65 öne geçti. (05:03) Faul çizgisinden 3'te 3 atan Sloukas ile 4 sayı öne geçten Obradovic'in öğrencileri, Sloukas'ın liderliğinde maçı 78-85 kazandı.

1. Çeyrek: 24-17 (Zalgiris)

2. Çeyrek: 16-14 (Zalgiris)

3. Çeyrek: 21-18 (Fenerbahçe Doğuş)

4. Çeyrek: 33-20 (Fenerbahçe Doğuş)