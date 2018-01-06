Fenerbahçe'de korkutan sakatlık

THY Euroleague'de İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'ta James Nunnally talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Sarı-Lacivertli kulüp, yıldız basketbolcunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

James Nunnally, yürekleri ağıza getirdi

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın başarılı oyuncusu James Nunnally, Baskonia maçında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamamıştı.

Oyuncumuzun dün gece başlayan sağlık kontrolleri tamamlanmış ve sporcumuz tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştur.



Fenerbahçe Doğuş - Baskonia maç sonucu: 79-74 (Maç ÖzetiJames Nunnally’nin yapılan tüm kontrollerin ardından genel sağlık durumunda herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Ancak yapılan detaylı kontrollerde sporcumuzun, yaşadığı düşüşe bağlı olarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Nunnally’nin sahalara dönüş süresinin yaklaşık 1 ay olması beklenmektedir.



James Nunnally’nin herkesi korkutan talihsiz sakatlığı sonrası oyuncumuza destek mesajları gönderen tüm taraftarlarımıza; aynı zamanda geçmiş olsun mesajlarını ileten tüm takımlara, sporculara ve sporseverlere teşekkür ederiz."

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