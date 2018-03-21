Fenerbahçe'den İsrail'e bayrak yanıt !

Euroleague’deki temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, sahasında ağırladığı İsrailli rakibi Maccabi Fox’a misilleme yaptı…

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, normal sezonun sona ermesine kısa bir süre kala İsrail ekibi Maccabi Fox’u Ülker Arena’da 87-73 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde Maccabi bench’inin arkasında yer alan bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. İsrail’de oynanan ilk maçta Fenerbahçe bench’inin arkasına İsrail bayrakları yerleştiren Maccabi organizasyonuna misilleme yapan temsilcimiz, bu kez rakip bench’inin arkasını Türk bayraklarıyla donattı.

İsrail'de oynanan maçta Maccabi taraftarları, Fenerbahçe bench'i arkasına 5 İsrail bayrağı asmıştı. Ülker Arena'da Maccabi bench'i arkasına 8 Türk bayrağı asıldı.