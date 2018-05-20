Gülen taraf, Real Madrid; Fenerbahçe Doğuş Avrupa ikincisi oldu

THY Euroleague’de Final Four heyecanı final maçı ile sona eriyor. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da devam eden organizasyonda son şampiyon unvanıyla yer alan Fenerbahçe Doğuş, finalde güçlü Real Madrid ile kozlarını paylaştı.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde (Euroleague Final Four) Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid karşılaştı. Turkish Airlines Euroleague’de Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'e 85-80 mağlup oldu ve Avrupa ikincisi oldu.

Yarı finalde Zalgiris Kaunas’ı muhteşem bir savunma performansıyla 76-67’lik skorla mağlup eden ve üst üste üçüncü kez adını finale yazdıran sarı-lacivertliler; normal sezonun lideri CSKA Moskova’yı nefes kesen maçta 92-83’le deviren Real Madrid ile bir numaralı kupayı kaldırmak için parkede aldı.

Ancak nefes kesen mücadelede yüzü gülen taraf Real Madrid oldu...

1. Çeyrek sonucu: Real Madrid 21-17 Fenerbahçe Doğuş

2. Çeyrek sonucu: Real Madrid 38-40 Fenerbahçe Doğuş

3. Çeyrek sonucu: Real Madrid 63-55 Fenerbahçe Doğuş

4. Çeyrek sonucu: Real Madrid 85-80 Fenerbahçe Doğuş



FENERBAHÇE DOĞUŞ: Dixon, Sloukas, Wanamaker, Melih, Guduric, Nunnally, Datome, Kalinic, Melli, Vesely, Thompson, Ahmet

KOÇ: Zeljko Obradovic

REAL MADRID: Causeur, Randolph, Fernandez, Doncic, Reyes, Campazzo, Ayon, Carroll, Tavares, Llull, Thompkins, Taylor

KOÇ: Pablo Laso

MAÇTAN NOTLAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında İspanya'nın Real Madrid takımıyla oynadığı müsabakayı takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'e yaptığı ziyarette bulunan Bakan Bak, final maçını izlemek için Belgrad'a geldi.

Stark Arena'da oynanan final maçını takip eden Bakan Bak'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Bak ve Kalın, karşılaşmadan önce de sarı-lacivertli takımın soyunma odasına giderek Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ve oyunculara başarılar diledi.

STARK ARENA SARIYA BÜRÜNDÜ

Fenerbahçeli taraftarlar final maçına da büyük ilgi göstererek, salonu adeta "sarıya" boyadı. Gün boyu Belgrad sokaklarında tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 16 bin kapasiteli Stark Arena'ın büyük bölümüne hakim oldu. Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir bölümü sarı renkli tişört giymesi de tribünlerde güzel bir görüntü oluşturdu.

AZİZ YILDIRIM MAÇA GELMEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı salondan takip etmedi. Zalgiris'le oynanan ilk maça kulübün asbaşkanlarından Nihat Özbağı'nın vefat eden babası Ahmet Özbağı'nın cenazesine katıldığı için gelemeyen Yıldırım, finalde de yer almadı.

Sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Mithat Yenigün, genel sekreter Mahmut Uslu, basketboldan sorumlu asbaşkan Ozan Balaban ile asbaşkan Ahmet Önder Fırat salonda bulunarak takımlarına destek oldu.