Jasmin Repesa Buducnost VOLI'deki görevinden istifa etti

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 15. sırada tamamlayan Buducnost VOLI, Adriyatik Ligi (ABA Liga) final serisinde Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a 3-2 yenilerek hem şampiyonluğu hem de gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkını kaybetmişti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dün akşam oynanan ve Buducnost VOLI'nin şampiyonluğu kaybettiği olaylı Kızılyıldız maçının ardından Repesa'nın yönetime sunduğu istifanın kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, Repesa'nın dört aydır Buducnost VOLI'nin başında bulunduğu anımsatılırken, "Repesa, ABA Ligi'nin final serisinde yaşanan olaylar nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ve böyle bir bölgesel ligde çalışmak istemediğini bildirdi. Bugüne kadarki hizmetleri ve iş birliği için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Aralık ayında Karadağ ekibinin başına getirilen Repesa, daha önce Hırvatistan A Milli Basketbol Takımı'nın yanı sıra Cibona Zagreb, TOFAŞ, Split, Slask Wroclaw, Fortitudo Bologna, Lottomatica Roma, Pallacanestro Treviso, Unicaja Malaga, Cedevita Zagreb ve Emporio Armani Milano'yu da çalıştırmıştı.

