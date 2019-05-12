Kalinic şampiyonluğa inanıyor

Kalinic, Avrupa Ligi'nin internet sitesi için kaleme aldığı yazıda, 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek Dörtlü Final için hazır olduklarını belirterek, "İşte Dörtlü Final geldi çattı. Hepimiz bu tip fırsatlar, özellikle de Avrupa Ligi şampiyonluğu için Fenerbahçe'ye imza attık. Üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'deyim. Bu yıl kazanmak ve ikinci şampiyonluğu yaşamak için çok istekliyiz." ifadelerini kullandı.

Takımdaki sakat oyuncuların çokluğundan bahseden 27 yaşındaki basketbolcu, "Bazı sakatlık problemlerimiz var. Şubatta Joffrey Lauvergne ve geçen haftalarda Gigi Datome'yi kaybettik. Ben de dahil olmak üzere başka sakat oyuncular da var ve hepimiz hazır olamayacağız. Dörtlü Final'de oynarsam play-off'lardaki Zalgiris maçlarından beri 20-25 gün içindeki ilk karşılaşmam olacak. Her şeye rağmen kendimize inanıyoruz. Bu iki maçlık organizasyon için konsantre ve birlik olmalıyız." yorumunu yaptı.

Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçında karşılaşacakları Anadolu Efes takımını iyi tanıdıklarını vurgulayan Kalinic, "Bu yıl 6 kez karşılaştık. Fenerbahçe'ye geldiğimden bu yana ise muhtemelen en fazla karşılaştığımız takım. İlginç bir maç olacak. Harika bir sezon geçiriyorlar. Son yıllardaki en iyi performansları olabilir. Vasilije Micic, gelecek yıllarda Avrupa Ligi'nin en iyi oyun kurucularından biri olacağını gösteriyor. Adrien Moerman çok iyi performans sergiliyor. Krunoslav Simon, Bryant Dunston, Tibor Pleiss ve sezona yavaş başlayıp sonlara doğru ritim yakalayan Shane Larkin'den bahsetmeye gerek bile yok. Hepsi harika sezon geçiriyor, belki de kariyerlerinin en iyisi." değerlendirmesinde bulundu.

