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  5. 25 Mart 2020 19:59

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Euroleague ve Eurocup ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine askıya alınan THY Euroleague (Avrupa Ligi) ve ULEB Eurocup (Avrupa Kupası) organizasyoslarının sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlayacağı duyuruldu.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Euroleague ve Eurocup ne zaman başlayacak?
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Basketbolda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici olarak askıya alınan THY Euroleague ve ULEB Eurocup'ın sağlık koşulları elverdiği zaman format değişikliğine uğramadan yeniden başlayacağı açıklandı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı belirtildi.

Toplantıda, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nın mevcut formatta devam edilerek bitirilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı. Karşılaşmaların uygun sağlık koşulları sağlandığı zaman devam edeceği kaydedildi. Mayıs ayında tamamlanması planlanan organizasyonların muhtemelen daha ileri bir tarihte sona ereceği belirtildi.

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Basketbol , eurocup , Euroleague , koronavirüs
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