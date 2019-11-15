Obradovic CSKA maçında çılgına döndü! Oyuncularına şok küfür

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, CSKA Moskova'ya 88-70 mağlup oldukları karşılaşmanın 3. periyodundaki molada çılgına döndü ve oyunculara ağır sözler kullandı.

Obradovic'in televizyon ekranlarına da yansıyan görüntülerde, "İyi çocuklarsınız, kendi gözünüzde hepiniz iyi çocuklarsınız. S... sizi, hepinizi s... Gigi Datome seni de s... Utanıyorum sizden! Mahmutoğlu, senden de utanıyorum." ifadelerini kullandığı duyuldu.

Fenerbahçe, EuroLeague'de 8. hafta sonunda 6. yenilgsini aldı.

