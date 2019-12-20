ÖZET |Anadolu Efes 80-81 CSKA maç sonucu

THY Euroleague 15. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı maçta CSKA Moskova'ya 80-81 mağlup oldu. Haftaya lider giren lacivert-beyazlı ekibin 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Anadolu Efes - CSKA maç özeti ve maçın detayları birazdan haberimizde...

ANADOLU EFES - CSKA MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmaya CSKA Moskova, Voigtmann ve Mike James'in dış şutlarıyla etkili başladı ve 7:16 kala 4-11'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Larkin ve Pleiss ile rakibine cevap veren temsilcimiz, 6:31 kala skoru 9-11 yaptı. Mike James ile üst üste üçlükler bulan konuk ekip, 4 dakika kala 11-19 ile farkı yeniden açsa da Singleton ve Larkin'in sayıları 3:03 kala skoru 16-19'a getirdi. Çeyreğin son bölümüne CSKA Moskova, 19-23 önde girse de savunmada topu çalan Doğuş Balbay'ın yarı sahanın gerisinden son saniyede yaptığı atış isabetli oldu ve ilk çeyrek 22-23 sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 22-23

Temsilcimiz, ikinci çeyreğe Beaubois ve Sertaç ile oldukça etkili başladı ve 5:24 kala 37-29'luk üstünlüğü yakaladı. Anadolu Efes, son 3 dakikaya da 8 sayı farkla önde girmesine rağmen konuk ekip, Mike James ve Voigtmann ile etkili olarak 1:08 kala 43-41 ile farkı 2 sayıya kadar indirdi. Son bölümde çizgiden Pleiss ve Peters ile isabetler bulan temsilcimiz, ilk yarıyı 47-43 önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 47-43

Üçüncü çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken Simon ve Larkin'in etkili oyunuyla seri yakalamayı başaran temsilcimiz, 3:24 kala skoru 61-52 yaptı. 1:17 kala da Efes, skoru 66-55'e getirdi. CSKA Moskova'nın son bölümde Hilliard ile basketler bulması sonucunda üçüncü çeyrek 66-59 sona erdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 66-59

Son çeyreğin başında da Beaubois, Simon ve Larkin ile sayılar bulan temsilcimiz, ilk 5 dakikayı farkı büyük ölçüde koruyarak 74-68 önde geçti. Fakat sonrasında seri yakalayan CSKA Moskova oldu ve Mike James ile Kyle Hines'ın sayıları 3:36 kala CSKA Moskova'yı 74-76 öne geçirdi. Sonrasında temsilcimiz, yeniden üstünlüğü ele geçirse de 17 saniye kala Mike James'in attığı basket sonucunda kazanan 80-81'lik skorla CSKA Moskova oldu.

MAÇ SONUCU: A. EFES 80-81 CSKA

15 BİN 173 SEYİRCİ İZLEDİ

Bu önemli karşılaşmada Anadolu Efes'i Sinan Erdem Spor Salonu’nda taraftarlar yalnız bırakmadı ve mücadeleyi 15 bin 173 biletli taraftar takip etti. Müsabakayı ayrıca Beşiktaşlı futbolcu Atiba ile Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan da tribünden izledi.

ANADOLU EFES - CSKA MAÇ DETAYLARI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser, Damir Javor, Gytis Vilius

Anadolu Efes: Larkin,Rodrigue Beaubois, Chris Singleton, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Tibor Pleiss Vasilije Micic, James Anderson, Alec Peters, Krunoslav Simon

Başantrenör: Ergin Ataman

CSKA Moskova: Joel Boloboy , Mike James, Antonov, Strelnieks, Voigtmann, Vorontsevich, Hilliard, Kurbanov, Kyle Hines 16, Ron Baker

Başantrenör: Dimitris Itoudis

Periyot: 22-23 (CSKA Moskova lehine)Devre: 47-43 (Anadolu Efes lehine) Periyot: 66-59 (Anadolu Efes lehine)