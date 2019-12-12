ÖZET İZLE | Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maç sonucu: 73-81

Fenerbahçe Beko 73 - 81 Anadolu Efes
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)
Fenerbahçe Beko: Sloukas 12, De Colo 13, Datome 10, Williams 16, Lauvergne 2, Melih Mahmutoğlu 6, Kalinic 10, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu 2, Stimac
Anadolu Efes: Micic 6, Beaubois, Simon 22, Singleton 9, Pleiss 4, Larkin 20, Sertaç Şanlı 15, Anderson 2, Peters 3
1. Periyot: 22-20
Devre: 38-38
3. Periyot: 49-59
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 4 dakika 7-7 beraberlikle geçildi. Anadolu Efes'in pota altında gösterdiği etkili oyuna, De Colo'nun savunma ve hücumdaki performansıyla cevap veren sarı-lacivertliler ilk çeyreği 22-20 önde kapattı.
İkinci çeyrekte de boyalı alanı kullanmaya devam eden Anadolu Efes, 14. dakikayı 28-26 üstünlükle geçti. Rakip takıma tam saha pres uygulayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada üstünlüğü tekrar ele geçirdi: 30-28. İlk yarı 38-38'lik beraberlikle sona erdi.
Larkin'in etkili olduğu 3. çeyreğin ilk 25. dakikasında Anadolu Efes 50-43'lük üstünlük sağladı. Konuk ekip, 27. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 53-43. Lacivert-beyazlı ekip, ilk devrede sayısı bulunmayan Larkin'in 10 sayı bulduğu 3. çeyreği 59-49 önde geçti.
Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte konuk ekip farkı 14'e çıkardı: 68-54. Karşılaşmanın 36. dakikasına Anadolu Efes'in 70-56 üstünlüğüyle girildi. Mücadeledeki en farklı skor 36. dakikada Anadolu Efes'in 17 sayı üstünlüğüyle oldu: 73-56. Bitime 1,5 dakika kala Fenerbahçe Beko 11-0'lık seriyle farkı 6'ya indirdi: 67-73. Anadolu Efes son dakikaya 5 sayılık üstünlükle girdi: 76-71. Son bolümde hata yapmayan lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 81-73 kazandı.
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