  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Basketbol
  4. EuroLeague
  5. 26 Kasım 2019 22:10

Pitino Panathinaikos'ta

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe ABD'li Rick Pitino getirildi.

Pitino Panathinaikos'ta
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Panathinaikos Kulübü, Argyris Pedoulakis'ten boşalan başantrenörlük görevi için 67 yaşındaki Pitino ile 2021'e kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ile Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde uzun süre çalışan Pitino, geçen sezon Panathinaikos'ta görev alarak ilk kez Avrupa deneyimi yaşamıştı. Yunanistan Milli Takımı'nı da çalıştıran Pitino, Panathinaikos'u geçen sezon lig ve kupada şampiyonluğa taşıdıktan sonra takımından ayrılmıştı.

THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Panathinaikos, 10 haftada aldığı 6 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Basketbol , panathinaikos , Rick Pitino
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM