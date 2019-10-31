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  5. 31 Ekim 2019 18:01

THY Euroleague'de 5. haftanın MVP'si Vasilije Micic oldu

THY Avrupa Ligi'nde beşinci haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic seçildi.

THY Euroleague'de 5. haftanın MVP'si Vasilije Micic oldu
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Anadolu Efes forması giyen Sırp basketbolcu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes'in sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız mts'yi 85-70 yendiği maçta 29 verimlilik puanıyla oynayan Micic, 5. haftanın MVP unvanına layık görüldü.

Bu sezon ikinci kez MVP seçilen Sırp oyun kurucu, mücadeleyi 26 sayı, 5 asist, 2 ribaunt, 2 top çalmayla tamamlayarak takımının galibiyetinde ön plana çıktı.

Micic, üç sayı çizgisinin gerisinden 6'da 4, iki sayılık atışlarda 8'de 5 ve serbest atışlarda 4'te 4 isabetle oynadı.

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