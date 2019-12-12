THY Euroleague'de Fenerbahçe ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak!

THY Euroleague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Euroleague'de lider konumunda bulunan Anadolu Efes, bu sezon istediği başlangıcı yapamayan ve 12. sırada bulunan Fenerbahçe Beko'yla kozlarını paylaşacak. İşte dev maçın detayları...

Organizasyonda geçen yıl final oynayan Anadolu Efes, geride kalan 12 haftada elde ettiği 10 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Lacivert-beyazlı takım, Euroleague'de oynadığı son 6 maçta sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko ise THY Euroleague'e bu sezon istediği başlangıcı yapamadı. İlk 6 haftada tek galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyonda yaptığı son 3 müsabakayı kazanarak çıkışa geçti. Ligde 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 12. sırada girdi.

16. RANDEVU

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 16. kez karşılaşacak. İki takım arasında Avrupa'da oynanan 15 müsabakada, sarı-lacivertli ekip 11, lacivert-beyazlı takım ise 4 galibiyet elde etti.

ANADOLU EFES'İN 671. MÜCADELESİ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 671. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 670 müsabakada 374 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Euroleague'inde ise 423. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 422 mücadelede 217 galibiyet aldı.

FENERBAHÇE BEKO'NUN 522. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 522. maçına Anadolu Efes karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 521 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 221 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 319 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 130 kez de mağlup oldu.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, yarın saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

