Timofey Mozgov Khimki Moskova'ya transfer oldu

THY Euroleague takımlarından Khimki Moskova, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Rus ekibi bu kapsamda deneyimli basketbolcu Timofey Mozgov ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mozgov ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Rus basketbolcu, daha öncede 2006-2010 yılları arasında da Moskova ekibinde forma giymişti. Mozgov, 8 sene oynadığı NBA’de New York Knicks, Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets formaları giyerken, çıktığı 454 maçta 6.8 sayı ve 4.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

33 yaşındaki basketbolcu, Cleveland ile 2016 NBA şampiyonluğunu kazandı. Mozgov, diz yaralanması nedeniyle geçen sezon hiç oynayamadı.

