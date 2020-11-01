Türk basketbolunun efsanesi Yalçın Granit hayatını kaybetti

Basketbolculuk döneminde Darüşşafka Lisesi’nden Galatasaray’a geçen ve 1950’li yıllarda ‘Yenilmez Armada’nın lakaplı takımın en skorer oyuncusu olan Yalçın Granit, Avrupa basketboluna da damga vurmuştu.

Fransa’nın Paris takımına transfer olarak Avrupa’ya giden ilk Türk basketbolcu olan Granit, ardından koçluk, yöneticilik ve yazarlık yaptı. Milli takımla 3 Avrupa Şampiyonası’na katılan ve takımın en skorer isim olan Granit, 1952 Helsinki Olmipiyat Oyunları’nda da ay-yıldızlı forma ile mücadele etti.

Yalçın Granit’in hayatı oğlu Ali Granit tarafından “Adanmak” adıyla kitaplaştırıldı.

