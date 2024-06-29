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Türk sporunun acı günü: Ahmet Göksu hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü: Ahmet Göksu hayatını kaybetti
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Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, vefat etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı, Türk voleybolunun sevilen isimlerinden Ahmet Göksu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Federasyonun açıklamasında cenaze bilgilerinin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

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