Türkiye Basketbol Federasyonu yeni başkanını seçti

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

2024 Paris olimpiyatlarında sonra 3 ay içerisinde kanunen yapılması zorunda olan Federasyonların genel kurullarında bugün Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı.

Yönetim ve Mali raporların ibra edildiği Genel Kurula 177 delegeden 165’i katıldı. 3 Oyun geçersiz olduğu seçimde 133 oy alan Hidayet Türkoğlu yeniden başkan seçilirken, diğer aday Ahmet Efe Aydan ise 29 oyda kaldı.

Türkoğlu, seçim sonrası teşekkür konuşmasında duygularını şu şekilde dile getirdi:

‘KEŞKE İLETİŞİME DAHA AÇIK BİR CAMİA OLSAK’

“Öncelikle herkese saygılarımı sunmak istiyorum. Buraya bazı duygularla çıktım ama nasıl konuşacağım gerçekten bilmiyorum. Keşke basketbol camiası olarak daha iletişime açık bir camia olsak. İletişim kurmadan camiamız bu yönde rahatsız etmememiz gerektiğine inanan bir insanım. Çünkü biz her zaman şeffaf, dürüst ve samimi olduk. Bundan sonra da aynı şekilde olacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. ‘Hatalarımız oldu mu’ mutlaka olmuştur. Bundan sonra da ‘olmayacak’ diyemem ama her zaman herkese bir telefon yakınlığında oldum. O yüzden beni ve ekibimi tekrar buraya bu sahneye çıkaran camia şükranlarımı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum daha fazla konuşup burada gözyaşı dökmek istemiyorum.”

Türkiye Basketbol federasyonu başkanlığına 4 yıllığına yeniden seçilen Hidayet Türkoğlu yönetim kurulu listesinde Hakkı Harun Erdenay, Bilge Donuk, Hüseyin Beşok, Hüseyin Çağatay Özdoğru, Mehmet Fatih Öztürk, Mustafa Sarımermer, Rıza Selim Demir, Serdar Karagöz, Tolga Egemen ve Yılmaz Argüden yer aldı.