Türkiye Kupası şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi

Kadınlar basketbolda PTT Türkiye Kupası'nı, finalde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-79 yenen Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde Yakın Doğu Üniversitesi, Bahar Çağlar ile etkili olurken, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Paris, Snytsina ve Ben Abelkader ile sayılar buldu. Yakın Doğu Üniversitesi, Olcay Çakır Turgut'un 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 4. dakikada 9-6 öne geçti. Hatay Büyükşehir Belediyespor, Ben Abdelkader'in isabetli dış atışıyla 7. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı: 11-13. Kalan bölümde Yakın Doğu Üniversitesi'nin Vandersloot, Lavender ve Cansu Köksal ile bulduğu sayılara Snytsina, Ben Abdelkader ve Derya Tanaçan ile cevap veren Hatay Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu 21-20 önde tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Cansu Köksal'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 12. dakikada öne geçti: 25-23. Pota altında Paris ile etkili olan Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında McBride, Cansu Köksal ve Vandersloot'un üst üste kazandırdığı sayılarla oyun üstünlüğünü eline alan Yakın Doğu Üniversitesi, 19. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 43-32. Karşılaşmanın ilk yarısı Yakın Doğu Üniversitesi'nin 45-34 üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde McBride ile dış atıştan 3 isabet bulan Yakın Doğu Üniversitesi, 25. dakikayı 58-44 önde geçti. Yakın Doğu Üniversitesi, hücumda ve savunmada etkinliğini yitiren Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında Lavender ve McBride'ın üst üste kazandırdığı basketlerle 29. dakikada farkı 22 sayıya çıkardı: 69-47. Hatay Büyükşehir Belediyespor kalan bölümde 5-0'lık seri yakalasa da Yakın Doğu Üniversitesi, final periyoduna 69-52 önde girdi.

Maçın son çeyreğinde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Mitchell, Bahar Öztürk, Merve Aydın ve Ben Abdelkader'in sayılarıyla farkı 7 sayıya kadar indirse de Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşmadan 86-79 galip ayrıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi böylece Galatasaray, Fenerbahçe ve BOTAŞ'ın ardından Türkiye Kupası'nı üst üste ikinci kez kazanan 4. takım oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi: 86 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 79

Salon: Artuklu

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Murat Ciner, Ali Köseoğlu

Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 19, Olcay Çakır Turgut 8, McBride 26, Bahar Çağlar 6, Gruda 2, Cansu Köksal 13, Lavender 8, Holingsvorth 4, Gökçe Doğan

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 5, Snytsina 6, Ben Abdelkader 30, Bahar Öztürk 8, Paris 14, Derya Tanaçan 2, Mitchell 10, Merve Aydın 4

1. Periyot: 20-21

Devre: 45-34

3. Periyot: 69-52