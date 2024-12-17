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Türkiye'de de forma giymişti... Yıldız oyuncu intihar etti

Türkiye'de de forma giymişti... Yıldız oyuncu intihar etti
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2023-24 sezonunda Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka'da oynayan Letonyalı basketbolcu Janis Timma, arkasında bir intihar notu bırakarak hayatına son verdi.

REN TV'nin haberine göre; Timma, Moskova'da ölü bulundu. Janis Timma'nın cansız bedeninin intihar notuyla birlikte beş katlı bir apartmanın girişinde bulunduğu belirtildi.

Timma'nın notunda "Anna'yı arayın" yazdığı haber detayında yer aldı.

2023-24 sezonunda Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka'da oynayan Letonyalı basketbolcu Janis Timma, arkasında bir intihar notu bırakarak hayatına son verdi.

İntihar notunda bahsi geçen Anna'nın, oyuncunun 2020 yılında evlendiği ve yakın dönemde boşandığı Ukraynalı şarkıcı Anna Sedokova olduğu belirtiliyor.

Uzun süredir Letonya Milli Takımı'nda da forma giyen Janis Timma; Baskonia, Olympiakos, Khimki ve UNIKS formalarıyla EuroLeague'de de boy göstermişti.

Etiketler Janis Timma intihar daçka darüşşafaka
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