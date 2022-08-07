U18 Erkek Milli Takımı yine finalde kaybetti! Bu 5'inci oldu

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İzmir'de düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında İspanya'ya 68-61 yenildi.

İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, İspanya'nın Türkiye'yi mağlup ettiği final maçıyla tamamlandı.

AA'nın haberine göre, 30 Temmuz Cumartesi günü başlayan şampiyonada bugün final ve klasman müsabakaları oynandı. İspanya'nın Türkiye'yi 68-61 yenerek şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda üçüncülüğü de Slovenya'yı 70-67 yenen Sırbistan elde etti.

Beşincinin Fransa olduğu organizasyonda, bu ülkeyi İtalya, Litvanya, İsrail, Polonya, Çekya, Almanya, Yunanistan, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Büyük Britanya ve Karadağ izledi.

İlk 5 takımın 2022 19 Yaş Altı Dünya Basketbol Şampiyonası'nda doğrudan mücadele etmeye hak kazandığı organizasyonda son 3 sıradaki Kuzey Makedonya, Büyük Britanya ve Karadağ B Ligi'ne düştü.

TÜRKİYE BEŞİNCİ KEZ FİNALDE MAĞLUP OLDU

Organizasyonda daha önce 2013 ve 2014'te 2 kez birinciliğe ulaşan Türkiye, yedinci kez yer aldığı finalde beşinci kez kaybetti. 2004 ve 2019'da da İspanya'yı finalde geçemeyen Türkiye, üçüncü kez finalde karşılaştığı rakibine yine mağlup oldu.

İspanya ise 1998, 2004, 2011 ve 2019'dan sonra beşinci şampiyonluğuna ulaştı.