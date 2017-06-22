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  4. 22 Haziran 2017 18:48

Yunanistan'dan Millilere tarihi fark !

Avrupa şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, Yunanistan'a 84-55 mağlup olarak madalya şansını yitirdi.

Yunanistan'dan Millilere tarihi fark !
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 Çekya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın Prag'da oynanan çeyrek finalinde Yunanistan'la karşılaşan Türkiye, salondan 84-55 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti.

Karşılaşmaya Işıl ve Holingsvorth ile müthiş başlayan Türkiye ilk çeyreği 15-10 önde geçti.

İkinci periyotta Maltsi'yi devreye sokan ve dış atışlarla fark yaratan Yunanistan, odaya 36-30 üstün girdi.

Rakibin 1.91 ve 1.92'lik uzunlarına karşı 1.96'lık en önemli silahı Holingsvorth'ü önceki maçlarda olduğu kadar etkili kullanamayan Milli Takımımız, acele hücumlar ve yanlış tercihler sonucu iyice oyundan düştü. Yunanistan sahadan farklı galip ayrıldı: 84-55.

Sıralama maçı cumartesi

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Fransa-Slovakya eşleşmesinin galibiyle cumartesi günü 5'inci-6'ıncılık maçına çıkmaya hak kazanmak için sıralama karşılaşması oynayacak.

Türkiye, cumartesi günü rakibini yendiği takdirde pazar günü 5'inci-6'ıncılık mücadelesi oynayacak. Milliler yenilirse, 7'incilik-8'incilik karşılaşmasına çıkacak.

Hürriyet

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