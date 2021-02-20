beIN Sports'ta ünlü ekran yüzü veda etti

Spor spikeri Nazlı Canyurt, yayıncı kuruluşta sürdürdüğü görevini bıraktı. Canyurt ayrılık açıklamasında 'Aslında uzun zaman önce karar vermiştim ancak yaşadığım ve çoğunuzun bildiği bir olay sebebiyle bunu erteledim' ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ SONRASI BEŞİKTAŞLILAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Karagümrük maçında kırmızı kart görmesi üzerine yorum yapan Canyurt'un "90 dakika hakemi boğmuş boğmuş x hoca" sözleri gündem olmuştu.

Daha sonra sosyal medyadan bir paylaşım yapan Nazlı Canyurt, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için yayında kullandığı ifadeler nedeniyle özür dileyerek, üzgün olduğu aktarmıştı.

Canyurt'un ayrılık açıklaması şöyle;

Nazlı Canyurt kimdir?

Nazlı Canyurt, 28 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Bahariye İlköğretim okulunda tamamlayan Canyurt liseyi, Bostancı Lisesi'nde bitirdi. Üniversite eğitimini Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Fakültesi'nde tamamlayan Canyurt'un çok sevdiği iş olarak habercilik ve televizyonculuğa girişi de üniversite son sınıfta oldu.

Üniversitenin son senesinde NTV Spor'da staj yapan Nazlı Canyurt sonrasında altı ay Londra'da yabancı dil ve Sports Management eğitimi aldı. Aldığı eğitimlerin ardından Kanal Türk'te muhabir olarak çalışmaya başladı. Ardından da aynı medya grubunun haber kanalı olan Bugün Tv'de spor spikerliğine başladı.

Spor bültenlerinin yanı sıra her hafta pazar günleri Canlı Gol programını da hazırlayıp sundu. Nazlı Canyurt 1 Eylül 2011'de Beın Sports kanalında çalışmaya başladı.