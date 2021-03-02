Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Süper Lig'in 31. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, 21 Mart Pazar Güzü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.
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Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yarı final maçlarının programı da belli oldu.
Beşiktaş-Başakşehir maçı 16 Mart'ta saat 20:45'te oynanacak. Antalyaspor-Alanyaspor maçının ise 17 Mart'ta 20:45'te oynanacağı açıklandı.
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