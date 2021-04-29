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Beşiktaş, Hatayspor maçı için TFF'ye başvurdu!

Beşiktaş Kulübü, Atakaş Hatayspor maçının 1 gün sonraya alınması için futbol federasyonuna başvurdu.

Beşiktaş, Süper Lig’in 39. haftasınsa oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının 1 gün sonra oynanmasını talep etti. Siyah beyazlı kulüp, 1 Mayıs Cumartesi günü 20:30’da oynanacak karşılaşmanın, 2 Mayıs Pazar gününe alınması için federasyona resmi başvurusunu yaptı.  
Beşiktaş, ligin 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü maç yapan 10 takımdan sadece Beşiktaş’ın 1 Mayıs Cumartesi karşılaşma oynayacak olmasını gerekçe gösterdi.  

Durumun haksız rekabet olduğunu savunan siyah beyazlılar, federasyonun cevabını bekliyor.  

Etiketler beşiktaş tff hatay
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