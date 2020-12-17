Beşiktaş kupada kendi evinde turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş, evinde Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, adını 16 takım arasına yazdırdı.

11. dakikada Güven Yalçın'ın penaltı vuruşundan yararlanmayan Beşiktaş, maçın ilk yarısını 30' Valentin Rosier ve 39' Cyle Larin'in golleriyle 2-0 üstün kapattı.

Rakibi karşısında yüzdeli pas isabetiyle oynayan Sergen Yalçın'ın takımı 56'da Güven Yalçın ile skoru 3-0'a getirdi.

Konuk ekip 80. dakikada Mertcan Çam ile farkı 2'ye indirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca siyah-beyazlılar 3-1'lik galibiyetle tur biletini aldı.

14 maçta 24 gol yedi

Bu sezon savunmada sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu karşısında da kalesini gole kapatamadı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 14. resmi maçında 24. golü kalesinde gördü.

Süper Lig'deki 11 maçta 19 gol engel olamayan Beşiktaş, Avrupa kupasında 4 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir gol yedi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Samet Çavuş, Burak Cansız

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Montero, Vida (Dk. 74 Serdar Saatçi), N'Sakala, Necip Uysal, Dorukhan Toköz (Dk. 63 Kartal Kayra Yılmaz), Atakan Üner (Dk. 74 N'Koudou), Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 De Souza), Larin (Dk. 63 Hasic), Güven Yalçın

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Sefa Durmuş, Şahin Şafakoğlu, Onur Şirin (Dk. 79 Furkan Çetinkaya), Ahmet Furkan Özcan (Dk. 66 Cem Aktaş), Abdussamed Karnuçu, Asım Hamzaçebi (Dk. 66 Mahsun Gediklioğlu), Suat Kaya (Dk. 46 Attila Yıldırım), Mertcan Çam, İbrahim Hırçın, Alperen Pak (Dk. 79 Alper Ademoğlu)

Goller: Dk. 30 Rosier, Dk. 38 Larin, Dk. 56 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 80 Mertcan Çam (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kart: Dk. 90 Serdar Saatçi (Beşiktaş)