Beşiktaş milli futbolcuyu resmen açıkladı

Beşiktaş, milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Kenan Karaman ile anlaşma sağladı. 27 yaşındaki oyuncu kısa süre içinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

KENAN KARAMAN KİMDİR?

Futbola 2000 yılında yerel takımlardan MTV Stuttgart'ta başladı. 5 sene sonra ise şehrin en büyük takımı VfB Stuttgart altyapısına geçti.

İki sene burada forma giydikten sonra teknik direktörlerle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle şehrin ikinci büyük takımı Stuttgart Kickers altyapısına geçti. 2008'de ise TSG 1899 Hoffenheim altyapısına transfer oldu. 2009 yılında Hoffenheim'ın U-17 takımında forma giydi.

2010-11 sezonunda 25 maçta 14 gol atarak Güney-Güneybatı grubunun gol kralı olup Hoffenheim'ı Almanya finallerine taşıdı. Sonraki sezon ise U-19 forması giymeye başladı.

12 Nisan 2012'de dördüncü ligde mücadele eden 1899 Hoffenheim II'nin 1. FC Nürnberg II ile oynadığı maçta ilk profesyonel maçına çıktı. Sonraki sezon 22 Ağustos 2012'de FSV Frankfurt II'yi 3-0 yendikleri maçta 1 gol 1 asist ile oynayarak ilk istatistiklerini kaydetti.

3 Aralık 2013'te Schalke 04 ile oynanan DFB-Pokal maçında Markus Gisdol tarafından Hoffenheim kadrosuna ilk kez alındı. Daha sonra bir kez de Bundesliga maçı kadrosuna alınan futbolcu, 2 Mart 2014'te VfL Wolfsburg karşısında 88. dakikada Roberto Firmino'nun yerine oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu.

1 Temmuz 2014 tarihinde 1899 Hoffenheim takımından Hannover 96'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 4 sezon Hannover 96 forması giyen Kenan Karaman 87 Bundesliga maçına çıkıp ve bu maçlarda 10 gol atıp, 9 da asist yaptı. DFB-Pokal'da 6 kez görev alan Kenan Karaman 2 gol ve 1 asist üretti. Hannover 96 forması ile toplamda 93 resmi maçta görev aldı 12 gol atıp 10 de asist yaptı.

Kenan Karaman, 1 Temmuz 2018 Fortuna Düsseldorf'a bedelsiz olarak transfer oldu. İlk iki sezonda 41 Bundesliga maçına çıktı ve 9 gol atıp 3 de asist yaptı fakat yine de takımının ikinci lige düşmesini engelleyemedi.