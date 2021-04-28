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Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, şampiyonluk yolunda çok kritik bir adım attı.

Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederken şampiyonluk yarışında hataya yer vermedi.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada N'Koudou, 57. dakikada Gökhan Töre ve 75. dakikada Rachid Ghezzal kaydetti. Çaykur Rizespor'un gollerini ise 87. dakikada İsmail Köybaşı ve 89'da Dokovic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 78'e çıkartırken Çaykur Rizespor 42 puanda kaldı.

Etiketler beşiktaş süper lig
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