Beşiktaş'ın yenilmezlik serisini Trabzonspor bitirdi

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçını konuk ekip 2-1 kazandı, Beşiktaş liderlikten oldu.

Süper Lig'de 22. haftanın en önemli maçı Vodafone Park'ta oynandı. 9 maçtan 8 galibiyet çıkaran Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 5 maçtır kaybetmeyen Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'unu konuk etti. Beşiktaş'ın 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ın golünü 29. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Trabzonspor'un golleri 43. dakikada Francisco Montero (K.K) ve 63. dakikda Vitor Hugo'dan geldi. Siyah-beyazlılarda 64'te Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Doryukhan Toköz, 77. dakikada kırmızı kart gördü.



Trabzonspor son 6 haftada 5. galibiyetini alarak puanını 36'ya yükseltti ve zirve yarışına bir adım daha yaklaştı. Ligde 9 hafta sonra kaybeden Beşiktaş 44 puanda kalırkeni, liderlik koltuğunu da Fenerbahçe'ye kaptırmış oldu.

Süper Lig'de çarşamba günü Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor perşembe günü Denizlispor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasına göre bu karşılaşmaya 2 farklı isimle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Göztepe mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Welinton ile Fabrice N'Sakala'yı Trabzonspor karşısında yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine stoperde Francisco Montero'yu oynatırken, sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şans verdi.

GÜVEN VE HASIC KADROYA ALINDI

Siyah-beyazlı ekipte Güven Yalçın ile Ajdin Hasic, 3 maç sonra kadroda yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçının kadrosundan çıkarılan Güven, yeni tip koronavirüs karantina süreci nedeniyle Fatih Karagümrük ve Göztepe karşılaşmalarının kadrosunda da yer bulamamıştı.

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ajdin Hasic de Güven Yalçın gibi 3 maç sonra kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Utku Yuvakuran, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz yedek soyundu.

Beşiktaş'ın transferi için Eskişehirspor ile anlaşmaya vardığı Bilal Ceylan da takım otobüsüyle Vodafone Park'a geldi.

Bu arada Beşiktaşlı oyuncular, taraftarların imzaladığı formayla Trabzonspor maçına çıktı.

SÜPER KUPA KADROSU DEĞİŞMEDİ

Hafta içi TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında kadroyu bozmadı.

Bordo-mavili ekip, Medipol Başakşehir karşısındaki ilk 11'le sahaya çıktı.

ABDULLAH AVCI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, eski takımına karşı sahada yer aldı.

Geçen sezonun başında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, 24 Ocak 2020'de görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

BEKASETAS YEDEK BAŞLADI

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Anastasios Bakasetas da kadroda yer aldı.

Bakasetas, Beşiktaş karşısında yedek soyundu.

Trabzonspor'da Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Lewis Baker, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Faruk Can Genç ile Afobe yedekler arasında bulundu.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

Maç öncesi hafta içi vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Varol Ürkmez için saygı duruşunda bulunuldu.

ABDÜLKADİR PARMAK SAKATLANDI

Trabzonspor, maça şansız bir şekilde başladı. Bordo-mavili ekipte Abdulkadir Parmak, ilk dakikada sakatlandı. Maçın henüz ilk saniyelerinde yerde kalan Abdulkadir, daha sonra sahayı terk etti.

Maçta 3 dakika 10 kişi mücadele eden Trabzonspor'da Abdulkadir'in yerine Lewis Baker oyuna dahil oldu.

RIDVAN YILMAZ DA SAKATLANDI

Beşiktaş için de karşılaşmanın ilk yarısında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Maçın 12. dakikasında Rıdvan Yılmaz sekerek kenara geldi, sağlık ekibi Rıdvan'ın devam edemeyeceğini işaret etti. Oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz yerini Fabrice N'Sakala'ya bıraktı.

İLK GOL VINCENT ABOUBAKAR'DAN

Karşılaşmanın ilk yarısında hem Beşiktaş hem de Trabzonspor önemli gol pozisyonları yakaladı. Beşiktaş'ta Cyle Larin, Trabzonspor da ise Lewis Baker net fırsatlarda kalecilere takıldı. Yüksek tempolu ve bol pozisyonlu maçta ilk gol Beşiktaş'tan geldi. Karşılaşamanın 28. dakikasında sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Sakala'nın ortasına iyi yükselen Aboubakar kafayla topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR DEVREYE 1-1'LE GİTTİ

Beşiktaş golden sonra farkı ikiye çıkarma şanslarınuı değerlendiremezken, Trabzonspor ise beraberliğe çok yaklaştı. Karşılaşmada dakikalar 43'ü gösterdiğinde bordo-mavililer skoru 1-1 yaptı. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme kaleye vurdu, önce Vida ardından Montero'ya çarpan top ağlara gitti. Bu golle soyunma odasına eşitlikle gidildi.

VITOR HUGO, TRABZONSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş ve Trabzonspor, gol bulabilmek adına zaman zaman riskler alarak rakip kaleye yüklendi. Evinde oynayan Beşiktaş, fırsatları değerlendiremezken, Trabzonspor 63. dakikada deplasmanda 2-1 öçne geçti. Trabzonspor'un sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Nwakaeme çizgide topu aldı rakibini geçip içeriye çevirdi, Vida'dan seken topu önünde bulan Hugo vuruşunda takımını öne geçirdi.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI, YIKILDI!

Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırladığı maçta geriye düşmesinin ardından tüm riskleri alarak Uğurcan Çakır'ın korudupu kalede gol aradı. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor kalesinde tehlikeli pozisyonlar üretmesine rağmen sonuna ulaşamadı. Beşiktaş, 77. dakikada Dorukhan Toköz'ün kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından büyük bir şok yaşadı. Evinde 2-1 geriye düştüğü maçta eksik kalan Beşiktaş, beraberlik golünü bulamayınca, Trabzonspor 3 puana ulaştı. Beşiktaş 9 hafta sonra kaybederken, Trabzonspor son 6 haftada 5 galibiyetini alarak zirve mücadelesine bir adım daha yaklaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada De Souza'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Larin'in vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Uğurcan Çakır'ın kontrol etmekte zorlandığı meşin yuvarlak kornere çıktı.

17. dakikada kendi yarı sahasında sol çizginin hemen yanında Montero'dan sıyrılarak Beşiktaş ceza sahasına yönelen Djaniny'nin şık pasında topla buluşan Baker, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Baker'ın vuruşunda, Ersin Destanoğlu topa müdahale ederek mutlak bir golü önledi.

23. dakikada Rosier'in pasında Ghezzal, ceza sahası dışında meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Larin'in kafayla kaleye doğru yönlendirdiği topa, kaleci Uğurcan Çakır son anda müdahale etti.

29. dakikada Beşiktaş öne geçti. N'Sakala'nın soldan ortaladığı topa Aboubakar ceza sahası içinde kafayla vurdu, kaleci Uğurcan Çakır'ın çabasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

36. dakikada Rosier sağ taraftan topu yerden ortaladı. Arka direkteki Larin, dar açıya rağmen meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Uğurcan Çakır çizgi üstünde topun ağlarla buluşmasını engelledi.

42. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak topu önledi.

44. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak önce Vida'ya sonra da Montero'ya çarparak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

54. dakikada Aboubakar'ın şutunu savunma çıkardı. 55. dakikada Nwakaeme'nin vuruşu Ersin'de kaldı. 63. dakikada Nwakaeme'nin getirdiği topta Vitor Hugo yerden ve sert vurdu: 2-1.

Beşiktaş oyuna Dorukan ve N'Koudu'yu aldı.

70. dakikada N'koudu vurdu kalecide kaldı. 71. dakikada Atiba'nın vuruşu savunmadan döndü.

77. dakikada rakibine sert hareket yapan Dorukhan kırmızı kart gördü.

90 artı 1'de Aboubakar'ın yakın mesafeden kafa vuruşunu Uğurcan çıkardı.

Maç da 2-1 Trabzon'un üstünlüğü ile bitti.