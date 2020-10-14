Beşiktaş'ta bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol