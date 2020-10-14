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  3. 14 Ekim 2020 19:55

Beşiktaş'ta bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, Bernard Mensah'ta koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
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Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur...

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