Beşiktaş'ta bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur...