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Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi

Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi iç ve dış transfer çalışmalarına devam ederken Salih Uçan'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli futbolcu Salih Uçan işe yeniden anlaşma sağlarken, Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Amerikalı guard Jonah Mathews'un sözleşmesini uzattı. Ayrıca Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı da Mısırlı pivot Khaled Walid'i kadrosuna kattığını duyurdu.

SALİH UÇAN YUVADA KALIYOR

Beşiktaş, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu Salih Uçan ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

 Uçan'ın 1-2 gün içerisinde yeni sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon siyah-beyazlılarda tüm kulvarlarda toplamda 38 karşılaşmaya çıkarken 5 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

MATHEWS İLE SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Amerikalı guard Jonah Mathews'un sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu. 26 yaşındaki Mathews, bu sezon Beşiktaş'a önemli katkılarda bulunarak takımın en skorer isimlerinden biri olmuştu.

MISIRLI PİVOT WALİD BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı da Mısırlı pivot Khaled Walid'i kadrosuna kattı. 25 yaşındaki Walid ile imzalanan sözleşmenin süresi açıklanmadı.

Etiketler Beşiktaş transfer
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