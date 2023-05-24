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Beşiktaş'tan TFF'ye çok sert tepki: ''Sıra kimde ?''

Beşiktaş'tan TFF'ye çok sert tepki: ''Sıra kimde ?''
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in PFDK'ya sevk edilmesi üzerine, siyah-beyazlı kulüpten TFF'Ye çok sert bir tepki geldi.

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor mücadelesi sonrası TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş kulübünü, taraftarları, teknik direktör Şenol Güneş'i Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildiği duyurulmuştu.

 Siyah beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada bu kararlar oldukça sert bir tepki geldi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda "Taraftara ceza, Başkana ceza, Yöneticilere ceza, Hocaya ceza! Lig bitiyor, SIRA KİMDE?" denildi.

 

Etiketler beşiktaş tff mhk pfdk tepki soru sıra kimde
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