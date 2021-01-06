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  3. 06 Ocak 2021 10:38

Bilic'in yeni adresi belli oldu

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş'ı da yöneten İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich'teki görevine son verilen Slaven Bilic'in yeni adresi belli oldu.

Bilic'in yeni adresi belli oldu
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Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Guoan, 52 yaşındaki Slaven Bilic ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Görevden alınan Bruno Genesio'ya ise teşekkür edildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, West Bromwich Albion'ı Championship'ten Premier Lig'e taşımıştı. Ancak Premier Lig'de alınan üst üste kötü sonuçların ardından fatura Bilic'e kesilmişti.

Bilic'in çalıştıracağı Beijing Guoan'da Cedric Bakambu ve Renato Augusto gibi önemli isimler de forma giyiyor.
 

slaven bilic
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