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Borussia Dortmund'tan Süper Lig'e sürpriz transfer

Borussia Dortmund'tan Süper Lig'e sürpriz transfer
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Trendyol Süper Lig ekiplerinde Alanyaspor, Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un oyuncusu Baran Moğultay’ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Corendon Alanyaspor kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Baran Moğultay’ın satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.

Almanya doğumlu olan Moğultay, futbola MSV Duisburg altyapısında başladıktan sonra Borussia Dortmund’a transfer olmuştu.

İHA

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Etiketler Corendon Alanyaspor transfer Baran Moğultay alanyaspor trendyol süper lig Borussia Dortmund
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