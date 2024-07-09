Cenk Tosun Büyükekşi'nin elini neden sıkmadı açıkladı

Euro 2024'te A Milli Takımımızı kapıda karşılayarak tüm futbolcuların tek tek ellerini sıkan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini bir tek A Milli Takım'ın golcüsü Cenk Tosun sıkmamıştı... Tosun Paşa Büyükekşi'nin elini neden sıkmadı açıkladı

Euro 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı kapıda ağırlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbolcularla selamlaştı. Cenk Tosun'un Büyükekşi ile selamlaşmamak için arkadan dolanması sosyal medyada gündem olmuştu.

"Mehmet Büyükekşi'nin elini sıkmaman bilinçli miydi?" sorusunda Cenk Tosun:

"Bilinçli bir şey değildi. Bir dakika önce sohbet etmiştik, bir dakika sonra bir daha elini sıkmamak için öyle bir durum yaşandı. Ben öyle bir saygısızlık yapmam."

Kapının önünde durarak futbolcularla tek tek selamlaşan Büyükekşi, Cenk Tosun'dan hiç beklemediği bir tepki görmüş tecrübeli forvet, Büyükekşi'nin arkasından dolanarak kendisiyle tokalaşmadan takım otobüsüne doğru hareket etmişti.

TEPKİLER ÜZERİNE MAÇI TERK ETMİŞTİ

Başkanlık dönemi boyunca çok tartışılan ve ismi skandallar ile anılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünleri ve yönetimi tarafından sert eleştiriler almıştı.

2023 yılının Ekim ayında Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki maçını izlemek için Tüpraş Stadyumu'na gelen Büyükekşi, taraftarın kendisi aleyhindeki küfürlü tezahüratları sonrasında maçı terk etmişti.